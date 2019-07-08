Правительство вернулось к законопроекту об изъятии недвижимости для «гармоничности» застройки

Правительство РФ вернулось к разработке законопроекта о комплексном развитии территорий, в котором среди прочего содержится норма, позволяющая принудительно изымать у собственников недвижимость для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе жилые помещения в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными, пишет «Коммерсантъ».

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, был внесён в Госдуму летом 2018 года, а в ноябре прошёл первое чтение. После этого документ завис в Госдуме. По данным газеты, 28 июня правительство внесло в нижнюю палату поправки ко второму чтению документа.

Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры. Ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд — в качестве основания для такого решения достаточно включения дома как подлежащего сносу или реконструкции в муниципальную адресную программу, при этом механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе не прописаны.

В конце июня общественный совет Минстроя направил в Госдуму свою позицию по этому вопросу. По мнению совета, принудительное изъятие жилых помещений в домах, не признанных аварийными, как и других жилых и нежилых объектов, «необоснованно и не соответствует современной политике защиты имущественных и жилищных прав граждан». Совет при Минстрое предлагал исключить из законопроекта нормы о принудительном изъятии жилой недвижимости граждан (за исключением аварийной) по инициативе муниципалитета.

С проблемой законности изъятия недвижимости у собственников в 2018 году столкнулись власти Свердловской области. Новый зал для Свердловской филармонии должны построить рядом с существующим корпусом на Карла Либкнехта — на территории, на которой сейчас размещаются пятиэтажка Карла Либкнехта, 40 и сад Вайнера. Жильцы многоквартирного дома узнали о планах на снос дома и высказались против на общественных обсуждениях в мэрии, однако их замечания не приняли во внимание, сделав заключение о «невозможности учёта мнения жильцов дома при реализации проекта».