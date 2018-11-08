Прокуратура начала проверку по сносу дома у Свердловской филармонии

Прокуратура Свердловской области по указанию главы ведомства Сергея Охлопкова начала проверку ситуации вокруг жилого дома на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, который хотят снести для постройки на его месте нового корпуса филармонии, со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Марину Канатову пишет Znak.com.

На данный момент ведомством истребованы документы о торгах по проверке технического состояния и пожарной безопасности пятиэтажки, которые инициировало учреждение культуры, а также информация по публичным слушаниям по планировке и межеванию территории квартала.

Отдельное внимание прокуратура обратит на правомерность и эффективность расходов бюджета государственной филармонии на заключение договоров по обследованию дома. Проверят, было ли соблюдено законодательство о закупках и автономных учреждениях при заключении контрактов.

Ранее ведомство по жалобе жителей уже проверяло общественные обсуждения по планировке земельного участка под новое здание филармонии, которая предполагает снос жилья. В тексте ответа, который поступил из надзорного ведомства, говорилось, что оснований для прокурорского реагирования не установлено.

«Данный ответ не касался иных аспектов, по которым прокуратура продолжает надзорные мероприятия», — подчеркнули в прокуратуре региона.

Результаты проверки в виду специфики сложившейся ситуации поставлены облпрокурором Охлопковым на личный контроль.

Напомним, новый зал для Свердловской филармонии должны построить рядом с существующим корпусом на Карла Либкнехта на территории, на которой сейчас размещаются пятиэтажка Карла Либкнехта, 40 и сад Вайнера. Жильцы многоквартирного дома узнали о планах на снос дома и высказались против на общественных обсуждениях в мэрии, однако их замечания не приняли во внимание, сделав заключение о «невозможности учёта мнения жильцов дома при реализации проекта».