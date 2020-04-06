Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики

Кабмин утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа, пишет ТАСС. Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в документе.

В список вошли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению: ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил ряду предприятий малого бизнеса региона вернуться к работе — речь идёт о магазинах автозапчастей, сантехники, электротоваров и компьютерной техники, шиномонтажных мастерских, салонах сотовой связи и оптики. Глава региона написал, что в период карантина смогут работать и охранные предприятия, нотариусы, организации, осуществляющие транспортные услуги, службы доставки и выдачи заказов интернет-магазинов, а также компании, занимающиеся проектированием, строительством, капремонтом и реконструкцией зданий.

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