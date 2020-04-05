Губернатор Свердловской области разрешил большинству предприятий малого бизнеса вернуться к работе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил ряду предприятий малого бизнеса вернуться к работе. Речь идёт о магазинах автозапчастей, сантехники, электротоваров и компьютерной техники, шиномонтажных мастерских, салонах сотовой связи и оптики. Фото соответствующего указа он опубликовал в своём Instagram.

Также глава региона написал, что в период карантина смогут работать и охранные предприятия, нотариусы, организации, осуществляющие транспортные услуги, службы доставки и выдачи заказов интернет-магазинов, а также компании, занимающиеся проектированием, строительством, капремонтом и реконструкцией зданий.

«Также считаю необходимым, чтобы продолжили работу организации, оказывающие бытовые услуги: ремонт и обслуживание автотранспортных средств, ремонт электроники, крупной бытовой техники, сантехники, клининг, санитарно-гигиеническую обработку помещений, ритуальные услуги, услуги такси, услуги химчисток и прачечных, услуги по лечению и содержанию животных», — написал Куйвашев. При этом в указе уточняется, что работа этих предприятий разрешена по предварительной записи.

Губернатор попросил не злоупотреблять послаблениями. И порекомендовал жителям региона не выходить из дома без веских причин, чтобы «не допустить вспышки инфекции».

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом. 15 человек уже выздоровели.

В регионе по-прежнему запрещена деятельность салонов красоты, баров, клубов и ресторанов, детских развлекательных центров и кинотеатров, а также торговых центров.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».