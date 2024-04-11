Правительство Свердловской области в 2023 году направило на выполнение госпрограмм по развитию экономики и социальной сферы региона почти полтриллиона рублей 

Правительство Свердловской области в 2023 году направило на выполнение госпрограмм по развитию экономики и социальной сферы региона около 490 млрд рублей. Об этом сообщили на сегодняшнем заседании кабмина. Почти половина всех средств, 235 млрд рублей, выделена на выполнение социальных обязательств.

В частности, было завершено строительство шести школ, рассчитанных более чем на шесть тысяч мест, выполнен капремонт 20 медицинских организаций, установлены 29 фельдшерско-акушерских пунктов и три здания общеврачебных практик, проведено свыше 19 тысяч спортивных мероприятий, построены и введены в эксплуатацию культурно-досуговые центры, построено и реконструировано более 271 километра автодорог, введено в эксплуатацию два мостовых перехода.

В 2023 году в регионе шла реализация 13 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 41 млрд рублей.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев расширил перечень школ Свердловской области, где в 2024 году будет проводиться капитальный ремонт. В их число попала нижнетагильская школа № 1 имени Н. К. Крупской. К списку из 15 образовательных учреждений, где ранее был запланирован капитальный ремонт на общую сумму 1,1 млрд рублей по федеральной программе «Модернизация систем образования», добавились ещё три, в том числе школа в деревне Речкалова Ирбитского района и школа № 6 Верхней Салды.