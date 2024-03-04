В 2024 году в Нижнем Тагиле отремонтируют ещё одну школу

Губернатор Евгений Куйвашев расширил перечень школ Свердловской области, где в 2024 году будет проводиться капитальный ремонт. В Нижнем Тагиле отремонтируют общеобразовательную школу № 1 имени Н. К. Крупской.

К списку из 15 образовательных учреждений, где ранее был запланирован капитальный ремонт на общую сумму 1,1 млрд рублей по федеральной программе «Модернизация систем образования», добавились ещё три, в том числе школа в деревне Речкалова Ирбитского района и школа № 6 Верхней Салды. Дополнительные средства на ремонт в размере более 40 млн рублей выделят из областного бюджета.

Ранее вопрос капремонтов образовательных организаций в регионах поднял Владимир Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию. Напомним, 15 февраля президент России осмотрел школу № 32, которая открылась после капитального ремонта.

Также в 2024 году в Нижнем Тагиле отремонтируют школы № 70 и 33, на их территории планируют оборудовать многофункциональные спортивные площадки.