Сегодня, 2 декабря, правительство Свердловской области разрешило менять стоимость государственных контрактов из-за роста цен на строительные материалы. Об этом сообщает департамент информполитики.

Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, в 2021 году в России увеличились цены на все основные строительные ресурсы и исполнение некоторых государственных контрактов стало вызывать трудности у подрядчиков. Поэтому правительство России летом выпустило постановление, которое даёт возможность регионам изменять государственные контракты, которые были заключены до 1 октября текущего года. Ранее такие изменения не допускались.

«Принятие этого постановления в Свердловской области позволит подрядчикам продолжить выполнение работ по государственным контрактам и создаст возможность сгладить негативное влияние непредвиденного роста цен. При этом изменение существенных условий контракта не должно приводить к увеличению срока его исполнения или цены контракта более чем на 30%», — пояснил министр.

Также документ предусматривает, что решение об изменении стоимости контракта будет принимать специальная рабочая группа. Это позволит оперативно принимать решение о проведении повторной госэкспертизы проектной документации.

По данным Министерства строительства и развития инфраструктуры, сегодня в Свердловской области отсутствуют объекты госзаказа, строительно-монтажные работы по которым были бы остановлены из-за роста стоимости строительных ресурсов в 2021 году.