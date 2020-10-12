Правительство Свердловской области продлило соглашение с «Водоканалом-НТ» по охране окружающей среды

Свердловское правительство в этом году продлило срок соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с предприятием «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле. Об этом АН «Между строк» рассказали в департаменте информполитики региона. Соглашение было продлено до 2030 года. Также областные власти продолжат сотрудничество с Высокогорским горно-обогатительным комбинатом, Первоуральским новотрубным заводом и ещё тремя компаниями ради снижения воздействия их деятельности на окружающую среду.

«Сейчас действуют 26 соглашений о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. — Неотъемлемой их частью являются среднесрочные и долгосрочные программы природоохранных мероприятий, о выполнении которых предприятия ежегодно отчитываются. В 2019 году в рамках заключённых соглашений предприятия направили на эти цели более 920 млн рублей собственных средств».

Заключение соглашений с предприятиями ради снижения воздействия на окружающую среду в Свердловской области практикуется с 2011 года. Участие в проекте добровольное, но в основном к нему подключаются экологически ответственные компании, отмечают чиновники.

В сентябре — октябре плановая проверка Роспотребнадзора показала, что «Водоканал-НТ» не осуществляет производственный контроль выбросов в воздух сероводорода, угарного газа, а также хлора на производственной площадке. Сейчас на предприятии работают над устранением этих нарушений.

Напомним, сегодня совместно с тагильской мэрией и «Водоканалом-НТ» в регионе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он рассчитан до 2024 года. В рамках него уже отремонтированы ограждающая дамба и гидротехническое сооружение, сделан проект для строительства ливневых очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых вод посёлка Черноисточинск. Сейчас ведётся разработка проекта строительства станции подготовки питьевой воды «Южная» в Черноисточинске. Этим занимается компания из Санкт-Петербурга ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». Проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске должен быть готов до 1 сентября 2021 года. После этого его предстоит защитить в правительстве Свердловской области для получения денег на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода». Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2022–2024 годы.