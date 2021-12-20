Правительство РФ будет доплачивать работодателям за трудоустройство молодых специалистов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу содействия занятости молодёжи до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Программа содержит 32 мероприятия для молодых людей от 14 до 35 лет. Согласно документу, работодателям будут предоставляться субсидии за трудоустройство молодёжи. Также планируется усовершенствовать порядок распределения контрольных цифр приёма в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда.

Молодым людям будут оказывать содействие при переезде в регионы, где наблюдается дефицит специалистов. Для студентов организуют практическое обучение у индивидуальных предпринимателей. Также запустят проект «Страна мастеров», который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве.

Ожидается, что каждый год мерами поддержки будут пользоваться до 200 тысяч человек. Результатом станет существенное снижение уровня безработицы среди молодёжи: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году — 92%.

В 2022 году на мероприятия программы правительство планирует направить более 9 млрд рублей.