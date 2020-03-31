Правительство просят закрыть алкомаркеты на время карантина

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой закрыть на время карантина алкомаркеты, со ссылкой на обращение общественника пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что в марте экспертно-аналитический центр «Трезвой России» зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с уровнем годом ранее. Опрос более чем 6 тысяч россиян старше 18 лет из 60 регионов страны показал, что они почти вдвое увеличили покупку алкоголя.

«Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина», — говорится в письме Хамзаева.

Также мониторинг «Трезвой России» показал, что алкомаркеты и крупные продуктовые сети дают скидки на эту категорию товаров.

«В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, "наливайки" в жилых домах на время карантина. Нельзя допустить, чтобы один смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования таких негативных явлений, как алкоголизм», — пишет Хамзаев.

Напомним, во многих регионах России накануне был введён режим строгой изоляции в связи с распространением коронавируса. Первым городом, в котором гражданам ограничили передвижение, стала Москва.

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