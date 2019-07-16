Правительство предложило ввести оплату вывоза мусора по числу контейнеров

Правительство рассматривает новый способ расчёта стоимости вывоза мусора — плату могут начать взимать за число баков на контейнерной площадке, заявил ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) является коммунальной услугой, сейчас её стоимость рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей выбранного региона, получившаяся цифра делится на число дней.

По словам Макрушина, новая система будет «во многом» напоминать существующий расчёт по нормативам.

«Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — рассказал он.

В Минприроды подтвердили, что уже подготовили проект постановления о переходе на оплату мусора на основании фактически накопленного объёма. Детали новой системы расчёта в ведомстве раскрывать не стали.

По итогам прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин поручил среди прочего проанализировать изменение стоимости услуг ЖКХ в связи с вывозом мусора. По данным «Коммерсанта», снизить стоимость услуг обращения с ТКО планируют в Ленобласти — с осени власти обещают уменьшить плату на 5%. Вместе с этим чиновники мотивируют граждан на раздельный сбор мусора: жители муниципалитетов, которые перейдут на него без проблем, могут рассчитывать на льготы по тарифу до 30%.