Правительство потратит дополнительные 15 млрд рублей на SuperJet

Минпромторг собирается направить дополнительные 15 млрд рублей на проектирование самолёта Superjet New, который будет в основном состоять из российских деталей, со ссылкой на план-график министерства пишет РБК.

В самом министерстве подтвердили, что будут финансировать научно-исследовательские работы: контракт будет заключён в декабре 2019 года и рассчитан на два года. Минпромторг потратит 14,867 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ, при этом предполагается изменить модель самолёта так, чтобы предотвратить использование импортных компонентов и систем. Разработать новую модель инженеры компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) должны будут до 15 декабря 2021 года, сам самолёт планируется полностью построить к 2024 году.

В мае министерство уже выделяло 3,5 млрд рублей на первый этап проектных работ. Сейчас речь идёт о втором этапе, но ведомство заявляет, что деньги будут выделять снова: в 2021 году начнётся третий этап разработок, однако его стоимость в министерстве не раскрыли.

Самолёты Superjet 100, которые производит компания «Гражданские самолёты Сухого», за последнее время несколько раз попадали в авиакатастрофы: в мае этого года направлявшийся из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за плохих погодных условий и загорелся при посадке, в катастрофе погиб 41 человек.