Правительство пообещало нефтяникам не продлевать заморозку цен

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов на собрании акционеров компании заявил, что правительство обещало нефтяникам не продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, которое действовало с ноября 2018 года, пишет ТАСС.

Он отметил, что узнал о решении правительства на совещании министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками.

«Цену регулирует государство. Но, вроде, правительство обещало, когда мы последний раз встречались с Силуановым и Козаком, что они не будут с 1 июля [продлевать соглашение]», — сказал Богданов.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что после разморозки цен на топливо стоимость бензина вряд ли резко поднимется. Срок действия первого соглашения правительства с нефтяниками истёк 31 марта. После этого было заключено второе соглашение, которое действует до 1 июля.