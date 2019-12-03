Правительство Оренбургской области назвало причину обрушения моста на окраине Оренбурга

Обрушение моста в районе посёлка Кушкуль на въезде в Оренбург накануне произошло из-за проезда гружённого щебнем автомобиля, сообщается на сайте правительства региона.

«В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: гружённый щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора". Предварительной причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда гружёного автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, мост находился на плановом ремонте, который длился в течение месяца и должен был завершиться в середине следующего года.

«По предварительным данным, проход большегруза стал причиной обрушения. На въезде на путепровод были знаки, ограничивающие массу автомобиля», — отметил Полухин.

Движение в районе происшествия будет ограничено на сутки, организованы пути объезда. К разбору завалов привлечено 39 человек и 15 единиц техники.

Напомним, информация об обрушении моста по ул. Терешковой на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина поступила в экстренные службы города накануне в 17:10 по московскому времени. Обрушилось несколько пролётов виадука. По данным СУ СКР, пострадали два человека: водители грузового и легкового автомобилей, их госпитализировали. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Прокуратура региона даст оценку действиям подрядных организаций, занимавшихся ремонтом моста, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.