В Оренбурге обрушился автомобильный мост (ВИДЕО)

На окраине Оренбурга произошло обрушение автомобильного моста. В момент ЧП на нём находились машины. По официальным данным, пострадали три человека.

Как пишет Znak.com, обрушение произошло вечером 2 декабря в районе посёлка Кушкуль. В ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что произошло заваливание пролёта длиной 150–200 метров. По данным ГУ МВД, обрушились два пролёта.

В мэрии Оренбурга сообщили ТАСС, что в момент ЧП велись работы по реконструкции моста — рабочие ремонтировали опоры. На месте проводимых работ с 15 ноября поэтапно ограничивали движение.

По данным регионального Минздрава, пострадали три человека. Двое рабочих, которые занимались ремонтом моста, были госпитализированы с повреждениями лёгкой степени тяжести, третий пострадавший от госпитализации отказался. При этом МЧС сообщает, что двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести.