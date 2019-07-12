Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Законопроект, позволяющий автостраховщикам применять гибкую систему тарифов ОСАГО, поддержан правительством РФ, пишет РИА новости.

Реформа страхования предполагает отмену территориального коэффициента, увеличение страховых выплат и индивидуальные скидки за безаварийное вождение.

«Используемая в настоящее время система страховых тарифов не в полной мере отражает риски, присущие отдельным категориям граждан», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

По мнению законодателей, действующие тарифы ОСАГО зачастую делают стоимость полиса одинаковой для нарушителей и добросовестных водителей, а это указывает на несправедливость системы.

«Насколько мне известно из различных исследований, в большинстве стран, где тариф был либерализован, цены на "автогражданку" упали. Я полагаю, что в России динамика будет аналогичной. В конечном итоге целью реформы и является создание более комфортной среды для водителей, одной из наиболее важных составляющих которой является цена. Какое-то время страховые компании будут настраивать тарифы, "играть" ценами, но в итоге конкурентная среда заставит их бороться за клиентов и снижать стоимость», — сказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Далее документ будет передан на рассмотрение Государственной думы. Ранее сообщалось, что авторы законопроекта предлагают увеличить размер страховой выплаты до 2 млн рублей в ситуациях, когда в ДТП погибли люди. В настоящее время максимальная сумма выплат семьям погибших — 500 тысяч рублей.