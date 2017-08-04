Познер, Макаревич, Сокуров и Лунгин попросили отменить арест экс-директора «Гоголь-центра»

Российские деятели культуры подписали очередное письмо в защиту бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, авторы петиции просят отпустить арестованного из-под стражи на время следствия.

«В ближайшее время Московский городской суд будет рассматривать апелляционную жалобу на решение Басманного суда. Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобождён из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна», – говорится в письме.

Известно, что петицию подписали кинорежиссёры Александр Сокуров и Павел Лунгин, театральные режиссёры Иосиф Райхельгауз, Борис Юхананов, Евгений Писарев, Сергей Женовач, Юрий Бутусов, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Оксана Фандера, писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, мультипликатор Юрий Норштейн.



Напомним, Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на спектакль «Сон в летнюю ночь». По версии следствия, он так и не был поставлен, хотя идёт в театре несколько лет. В середине июля суд продлил арест Малобродскому и главбуху студии Нине Масляевой до 19 октября, несмотря на заявление прокуратуры о незаконности помещения их в СИЗО. В среду, 9 августа, состоится апелляция на это решение.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

