Пожар на складе боеприпасов в Красноярском крае потушен

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны. По данным ведомства, очагов открытого горения нет.

«Проливка территории осуществляется веерным способом с привлечением 10 самолётов Ил-76 и пяти вертолётов армейской авиации Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами», — добавили в министерстве.

Взрывы на складе, спровоцировавшие возгорание, начались 5 августа. В результате пострадало 12 человек, ещё один считается пропавшим без вести. Жителей населённых пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали. Причиной пожара считают человеческий фактор.