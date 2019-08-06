В Минобороны назвали причиной взрывов под Ачинском человеческий фактор

По предварительным данным, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор, заявил «Интерфаксу» замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он отметил, что точную причину инцидента установят следствие и прокуратура. По словам генерала, арсенал будет расформирован.

Замминистра прибыл в Красноярский край к месту ЧП в ночь на вторник вместе со специалистами штаба материально-технического обеспечения. Под его руководством оперативная группа проводит оценку обстановки. По оценке генерала Булгакова, в Каменке, где он уже побывал, серьёзных разрушений нет, местами нужно вставить выбитые стекла, «все машины на месте».

Напомним, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на складе воинской части в селе Каменка начался днём 5 августа. Из-за пожара там начались взрывы, пострадали 12 человек. Шесть из них госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Личный состав части, а также жителей населённых пунктов в радиусе 20 километров от части эвакуировали. Как сообщил зампред краевого правительства Алексей Подкорытов, были эвакуированы больше 9,5 тысячи человек, около шести тысяч из них покинули опасную зону самостоятельно. В ночь на 6 августа было объявлено, что взрывы прекратились.

Пожар на арсенале продолжается. Замминистра обороны пообещал, что тушить его будут военно-транспортные самолёты Ил-76 и вертолёты, к вечеру он должен быть потушен.