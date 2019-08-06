Число пострадавших от взрывов в военной части под Ачинском выросло до 12 человек

Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12, пишет ТАСС.

«К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение, нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно», — сказал источник в центральной районной больнице.

Двух раненых отправили бортом санавиации в Красноярск, пятеро находятся на амбулаторном лечении.

По последней информации, взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском Красноярского края прекратились.

«Звуки взрывов начали утихать утром. Сейчас совсем тишина», — сообщили в мэрии города.

Вместе с тем продолжается эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска, на утро вторника эвакуировано почти четыре тысячи жителей, для них развёрнуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных посёлках. Часть жителей отправлена в Красноярск — первая электричка с более чем 250 пассажирами уже прибыла в краевой центр.

Напомним, пожар на двух площадках по утилизации снарядов начался днём 5 августа. Ранее сообщалось, что из-за ЧП в Ачинском районе к эвакуации готовят 16,5 тысячи человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров и проезд для грузовиков по федеральной трассе «Сибирь».