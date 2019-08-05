Происшествия

В Красноярском крае на территории воинской части произошёл взрыв (ВИДЕО)

05.08.2019 16:40

Взрыв и пожар произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, со ссылкой на источник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района пишет ТАСС.

«Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошёл пожар и взрыв. <...> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть», сказал собеседник агентства.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ачинск #каменка #взрыв #ачинсквзрыв #2019

Публикация от Dim (@prosk24)

Как сообщил источник в экстренных службах, на место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что запланирована эвакуация трёх населённых пунктов, расположенных к воинской части ближе остальных.

Copyright
Telegram mstrok.ru