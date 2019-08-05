ТАСС: Один человек погиб и семеро пострадали в результате взрыва в Красноярском крае

В результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один военнослужащий. Как сообщает ТАСС, всего пострадало семь человек, в том числе четверо военных. Все они доставлены в больницу с ожогами и осколочными ранениями.

«У нас четверо военнослужащих. Двое госпитализированы, двое пока у нас остаются, но они амбулаторные пациенты, им не нужна госпитализация», — уточнили в больнице.

По данным информагентства, горят две площадки, на которых в общей сложности находятся около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах. МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Эвакуированных из Каменки и Нового Улуя жителей планируют отправить в Ачинск.

К тушению пожара привлекли бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. В настоящее время оцеплена территория воинской части, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП.

В Ачинске организуют заседание оперативного штаба — на него уже вылетели губернатор края Александр Усс и генерал армии Дмитрий Булгаков.