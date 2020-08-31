Пожар на хлебокомбинате «Смак» локализован

Пожарным удалось локализовать огонь на хлебокомбинате «Смак» в центре Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам представителей ведомства, причины возгорания пока неизвестны, на месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Окончательная площадь пожара составила 800 квадратных метров, его тушат изнутри здания и с крыши. На месте работают 83 человека и 18 единиц техники.

Пожар в здании на улице Свердлова, 8 начался сегодня около 08:57. По предварительной информации, внутри двухэтажного здания цеха горит кабель. Из здания были эвакуированы 250 работников, никто не пострадал. Во время пожара обрушилась кровля, площадь обрушения составила 100 квадратных метров.