На горящем хлебокомбинате «Смак» обрушилась крыша (ВИДЕО)

В Екатеринбурге обрушилась кровля здания хлебокомбината «Смак», пожар на котором начался сегодня утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь обрушения составила 100 квадратных метров, предварительная площадь пожара оценивается в 800 квадратных метров. На месте пожара развёрнут штаб, пожарные тушат огонь одновременно с крыши здания и изнутри, с помощью специнструмента они вскрывают конструкции кровли. В здании работает три звена газодымозащитной службы. На данный момент тушением огня занимаются 18 единиц техники, в том числе беспилотник МЧС, а также 83 человека.

Пожар в здании на улице Свердлова, 8 начался сегодня около 08:57. По предварительным данным, внутри двухэтажного здания цеха горит кабель. Из здания были эвакуированы 250 работников, никто не пострадал.

Одно из зданий, в котором находится комбинат, является исторической фабрикой-кухней в стиле конструктивизма, она была построена в 1930 году и считается первой фабрикой-кухней на Урале. Судя по фото с места событий, горит не историческое здание, а более поздний пристрой.