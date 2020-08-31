В центре Екатеринбурга загорелась крыша хлебокомбината «Смак»

В центре Екатеринбурга, на улице Свердлова, 8, начался сильный пожар на хлебокомбинате «Смак», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 08:57 по местному времени. По предварительной информации, внутри двухэтажного здания цеха горит кабель, есть угроза, что огонь перекинется на кровлю. На месте работают 14 единиц техники и 46 человек. Информации о пострадавших в МЧС пока не поступало, работники предприятия были эвакуированы.

Директор хлебокомбината Владилен Фуфаров сообщил Znak.com, что сейчас сам находится на месте и сможет дать подробные комментарии позднее.

Здание, в котором находится комбинат, является исторической фабрикой-кухней в стиле конструктивизма, она была построена в 1930 года и считается первой фабрикой-кухней на Урале, напомнил общественник Дмитрий Москвин. Он же отметил, что горит не историческое здание, а более поздний пристрой.