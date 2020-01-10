Появилось видео задержания свердловского постпреда, подозреваемого в браконьерстве

Егерь Бронницкого охотхозяйства снял на видео разговор с постоянным представителем свердловского губернатора в Москве Александром Овчаровым и его другом на месте, предположительно, незаконной охоты в Раменском районе Подмосковья, пишет E1.ru.

На записи видно, что сотрудники охотхозяйства следили за охотниками в течение длительного времени, а затем подошли к мужчинам, чтобы сообщить им о нарушениях, однако те отказались им подчиняться. Предъявить документы охотники также отказались.

Инцидент закончился тем, что на место прибыли сотрудники полиции и браконьеры отправились в участок. Убитую косулю сотрудники хозяйства сняли на видео. Всего, по их словам, браконьеры убили двух косуль.

Напомним, егери поймали постоянного представителя Свердловской области Александра Овчарова ещё 6 января. На охоту он приехал на служебном автомобиле. В то же время в представительстве губернатора Свердловской области в органах государственной власти РФ заявили, что появившаяся в СМИ информация о задержании постпреда не соответствует действительности.

Овчаров занимает должность постпреда с апреля 2013 года. Назначают на неё постановлением правительства Свердловской области.