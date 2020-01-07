Постпреда Свердловской области задержали в Подмосковье за браконьерство (ВИДЕО)

Постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова задержали по подозрению в браконьерстве. На территории одного из охотхозяйств Раменского района Московского региона, где и проводилось задержание, была обнаружена тушка животного. Предполагается, что она принадлежит косуле.

Правоохранители прибыли в Бронницкое охотхозяйство после того, как лесничий сообщил в полицию о несанкционированном въезде на территорию автомобиля с двумя мужчинами. У посетителей с собой был тепловизор.

«Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружия и тушек животных обнаружено не было. Мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Тушку животного нашли на территории охотхозяйства позже, уточнили в ведомстве.

«По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в полиции.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из задержанных является постоянным представителем Свердловской области в Москве Александром Овчаровым. Об этом же сегодня ночью написал АТК «Незыгарь».

В департаменте информполитики Свердловской области пока не комментируют задержание постпреда.