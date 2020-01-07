Свердловские власти опровергли информацию о задержании постпреда Александра Овчарова за браконьерство

В представительстве губернатора Свердловской области в органах государственной власти РФ опровергли информацию о задержании постпреда Александра Овчарова за браконьерство, сообщает Е1.ru.

«Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», — сообщили в пресс-службе представительства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова задержали по подозрению в браконьерстве на территории одного из охотхозяйств Раменского района Московского региона. Там же была обнаружена тушка косули.

Овчаров занимает должность постпреда с апреля 2013 года. Назначают на неё постановлением правительства Свердловской области.