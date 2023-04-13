Общество
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии, которая произошла на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

13.04.2023 17:02
Появилось видео смертельной аварии, которая произошла на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

На камеру видеорегистратора попал момент смертельной аварии, которая произошла 9 апреля около 09:30 в районе 12-го километра Южного подъезда к Нижнему Тагилу. На записи видно, как водитель Lada Priora при резком перестроении подрезал Renault Logan. Тот, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречку и столкнулся с KIA Spectra. От полученных травм 73-летний водитель Kia Spectra скончался в больнице, а его 14-летняя внучка и водитель Renault Logan были госпитализированы. 

Напомним, что водитель  Lada Priora скрылся с места ДТП. Когда его нашли сотрудники Госавтоинспекции, мужчина заявил, что не заметил столкновения. ГИБДД выясняет подробности трагедии.

Видео: Е1.RU
Фото: 
отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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