Появилось видео смертельной аварии, которая произошла на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

На камеру видеорегистратора попал момент смертельной аварии, которая произошла 9 апреля около 09:30 в районе 12-го километра Южного подъезда к Нижнему Тагилу. На записи видно, как водитель Lada Priora при резком перестроении подрезал Renault Logan. Тот, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречку и столкнулся с KIA Spectra. От полученных травм 73-летний водитель Kia Spectra скончался в больнице, а его 14-летняя внучка и водитель Renault Logan были госпитализированы.

Напомним, что водитель Lada Priora скрылся с места ДТП. Когда его нашли сотрудники Госавтоинспекции, мужчина заявил, что не заметил столкновения. ГИБДД выясняет подробности трагедии.