В Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП

Накануне около 09:30 в районе 12-го км Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Lada Priora, следуя в направлении села Николо-Павловского, при перестроении не убедился в безопасности манёвра и создал помеху для движения автомобилю Renault Logan под управлением 36-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате этого водитель Renault Logan, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Spectra под управлением 73-летнего мужчины. После ДТП водитель автомобиля Lada Priora скрылся с места происшествия.

От полученных травм водитель Kia Spectra скончался в больнице. 14-летняя девочка — пассажир Kia и водитель Renault Logan госпитализированы. Подросток перевозился на заднем пассажирском сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности.

«Известно, что водитель автомобиля Kia Spectra вместе со своей внучкой постоянно проживали в посёлке Новоасбест. Погибший имел стаж вождения транспортным средством более 30 лет. Мужчина к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее не привлекался. Водитель автомобиля Renault Logan имеет стаж вождения 11 лет. В нарушении правил дорожного движения замечен не был», — отметили в Госавтоинспекции.

Сейчас проводится расследование, в ходе которого будет установлена причина ДТП. Водителя Lada Priora, скрывшегося с места происшествия, разыскивает полиция. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям исключить опасные перестроения и манёвры, выбирать безопасный стиль управления транспортным средством.