Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила нашли водителя Lada Priora, который скрылся с места смертельного ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила нашли водителя Lada Priora, который скрылся с места смертельного ДТП. Напомним, трагическая авария произошла утром 9 апреля. По предварительной информации, лихач на Lada Priora, следуя в направлении села Николо-Павловского, при перестроении не убедился в безопасности манёвра и создал помеху для Renault Logan под управлением 36-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате Renault, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Spectra под управлением 73-летнего мужчины. От полученных травм водитель Kia Spectra скончался в больнице. 14-летняя девочка — пассажир Kia и водитель Renault Logan госпитализированы.

«Водителем Lada Priora, ставшим третьим участником смертельного ДТП, оказался 35-летний мужчина. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Решением суда мужчина был лишён права управления автомобилем сроком на 19 месяцев. Однако решение в законную силу не вступило, так как мужчина его обжалует», — отметили в Госавтоинспекции.

Водитель пояснил автоинспекторам, что в автомобиле находился один и двигался по автодороге со стороны улицы Садоводов в сторону посёлка Николо-Павловского. Мужчина признался, что действительно при движении осуществил обгон попутного автомобиля Renault Logan, который двигался по левой полосе, совершив перестроение. После чего его автомобиль немного «вильнул», но водитель никакого столкновения не слышал, поэтому не остановился. По факту ДТП проводятся следственные мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.