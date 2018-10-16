Повторные выборы в Приморье состоятся 16 декабря

Законодательное собрание Приморского края одобрило проведение повторных выборов губернатора 16 декабря, пишет РИА Новости. В поддержку этого решения высказались 30 депутатов из 40.

Первый и второй тур выборов в Приморском крае прошли 9 и 16 сентября. Во втором туре принимали участие кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора Андрея Тарасенко.

Ищенко лидировал по итогам подсчёта 95% бюллетеней с отрывом в 6%, однако по итогам подсчёта всех голосов Тарасенко оказался впереди. Результаты второго тура избирательная комиссия Приморского края отменила, сославшись на многочисленные нарушения в ходе голосования.

Тарасенко ушёл в отставку и отказался от участия в повторных выборах. На его место назначили Олега Кожемяко, который ранее занимал пост главы Сахалинской области, Амурской области и Корякского автономного округа. Он заявлял о планах принять участие в выборах в Приморье в качестве самовыдвиженца.

В конце сентября «Ведомости» сообщали о планах Кремля направить в Приморский край «десант» политтехнологов для подготовки к повторному голосованию.