Пострадавший в аварии Андрей Галахов не сможет принять участие в выборах. «Единая Россия» и УВЗ будут вынуждены поддержать известного самовыдвиженца

Депутат Нижнетагильской городской думы, начальник ТЭЦ УВЗ Андрей Галахов, который в выходные попал в серьёзное ДТП на квадроцикле под Кировградом, не будет принимать участие в выборах депутатов НТГД седьмого созыва. Об этом АН «Между строк» сообщили его коллеги. До аварии Галахов успел пройти только процедуру выдвижения по одномандатному округу № 1. Для регистрации он должен принести в избирком до 18 часов 26 июля необходимые документы.

«У него счёт открыт, все избирательные процедуры проведены, – рассказала АН “Между строк” председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова. – Для регистрации он должен предоставить финансовый отчёт, выписку из банка. Документы предоставляются самим кандидатом, кроме каких-то совсем редких исключений. Законом предусмотрено, что вместо него это может сделать доверенное лицо, например, главный врач той больницы, где лечится Андрей Галахов. В противном случае регистрация не состоится».

О том, есть ли у Галахова доверенные лица, в избиркоме не знают. Если депутата всё же не зарегистрируют, «Уралвагонзавод» и руководство администрации города могут оказать поддержку на выборах главному энергетику предприятия, экс-главе администрации Дзержинского района Руслану Юсупову. Он выдвинулся кандидатом в депутаты по избирательному одномандатному округу № 1 в последний день подачи документов в качестве самовыдвиженца, хотя является членом «Единой России». В мае Юсупов участвовал в партийных праймериз, где баллотировался по списку Единого избирательного округа (территориальная группа округа № 5), но набрал лишь 97 голосов выборщиков, уступив победу Олегу и Игорю Перминовым.

Коллеги Андрея Галахова отмечают, что, даже если удастся решить вопрос с его регистрацией в качестве кандидата, в выборах он участвовать всё равно не сможет. Во время ДТП народный избранник получил серьёзную черепно-мозговую травму.

«Галахова могут зарегистрировать только в том случае, если задним числом оформят доверенность на кого-нибудь и подпись подделают, – сообщил агентству депутат-единоросс. – Но я, честно говоря, смысла в этом не вижу. Он даже когда в сознание придёт, не сможет не только в выборах участвовать, но и работать ещё долгое время. Он сейчас на грани между жизнью и смертью, в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое. Поэтому ни о каких выборах речи, конечно, идти не может. Жалко, конечно, что всё так получилось. Я ему всегда на заседаниях гордумы и комиссий симпатизировал, он мужик-то толковый».

Выборы депутатов НТГД назначены на 10 сентября 2017 года. В них примут участие 273 человека, в том числе 92 одномандатника. Это выдвиженцы от партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России»), а также 22 самовыдвиженца. По округу № 1, помимо Галахова и Юсупова, выдвинуты помощник депутата свердловского Заксобрания Антон Безденежных (ЛДПР), главный инженер ПКФ «Электромонтаж» Леонид Логинов («Партия роста»), безработная Надежда Малимоненко («Справедливая Россия») и пенсионер Владимир Воронин (КПРФ).

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ИА «Все новости»