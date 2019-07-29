Пострадавших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» выписали из больниц

Двое детей, пострадавших во время пожара в палаточном лагере «Холдоми», выписаны из больниц домой, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Хабаровского края.

«По данным на 29 июля, в больницах края больше нет госпитализированных детей, пострадавших во время пожара в лагере», — отметили в ведомстве.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, ещё шесть пострадало от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Погибли четверо детей.

По делу о пожаре были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.