Посол РФ в Белоруссии заявил, что задержанные россияне — опоздавшие на рейс сотрудники ЧОП

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные накануне россияне «могут являться сотрудниками ЧОП, которое призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — не в Беларуси».

«Основанием для приезда россиян в страну явился заключённый контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключённый трудовой договор», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

По словам Мезенцева, мужчины были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка» под Минском, так как опоздали на рейс, «направляясь транзитом в третью страну».

«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заверил посол.

Как пишет Znak.com, помимо прочего дипломат заявил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, “неготовность” поднять “добрую чарку” за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

Напомним, накануне власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — наёмников ЧВК «Вагнер». По версии местных спецслужб, они приехали в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что в отношении наёмников частной военной компании «Вагнер» возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.