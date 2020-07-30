На задержанных в Беларуси наёмников ЧВК «Вагнер» завели дело о подготовке терактов

В отношении наёмников частной военной компании «Вагнер», задержанных 29 июля в Беларуси, возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, со ссылкой на госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова пишет «Интерфакс».

«33 задержаны, ещё до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идёт поиск, это как иголка в стогу сена», — сказал он.

Напомним, накануне власти Беларуси объявили о задержании 33 россиян — наёмников ЧВК «Вагнер». По версии местных спецслужб, они приехали в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». После этого президент Беларуси Александр Лукашенко собрал экстренное совещание Совета безопасности страны. Кроме того, ЦИК вызвал зарегистрированных кандидатов в президенты страны на срочную встречу 30 июля, её цель не называлась. Сегодня стало известно, что на встрече кандидатов в президенты Беларуси предупредили о провокациях на митингах и возможном отключении интернета.