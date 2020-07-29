Белорусские СМИ сообщили о задержании под Минском 33 наёмников ЧВК «Вагнер»

В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 граждан России, которые оказались наёмниками частной военной компании «Вагнер», со ссылкой на правоохранительные органы сообщает государственное агентство «Белта».

Издание сообщает, что правоохранительные органы Беларуси получили информацию о приезде в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» — 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. При себе приехавшие россияне якобы имели «по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжёлых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин».

По информации агентства, они приехали в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселились в одну из гостиниц, а 27 июля покинули отель и переехали в один из санаториев Минского района.

В администрации санатория сообщили, что «приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари», «спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания». Они «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», пишет агентство.

Ночью 29 июля сотрудники КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали 32 человека, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге Беларуси. В отношении задержанных проводится проверка.