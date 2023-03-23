«Послышалось, что я назвал представителей администрации людьми с низкой социальной ответственностью». В Нижнем Тагиле суд не стал наказывать мужчину, который оскорбил замглавы ГГО Александра Гудача

Пригородный районный суд Свердловской области не нашёл состава правонарушения в действиях экс-кандидата в депутаты гордумы Нижнего Тагила от КПРФ Юрия Андреенка, который якобы оскорбил бывшего замглавы Горноуральского городского округа Александра Гудача.

Инцидент произошёл летом 2022 года. Как следует из материалов суда, Юрий Андреенок 31 июля на своей странице во «ВКонтакте» нелестно выразился в адрес представителей администрации Горноуральского городского округа с использованием ненормативной лексики. Вскоре об этом узнал на тот момент действующий замглавы ГГО Александр Гудач, которого возмутил этот факт. 8 августа чиновник обратился с заявлением в правоохранительные органы и попросил проверить публикацию Андреенка «на наличие в ней признаков распространения недостоверной информации, причиняющей вред его деловой репутации, подрывания авторитета, проявления явного неуважения к органу местного самоуправления в целом».

Сам Юрий в беседе с журналистом АН «Между строк» заявил, что реальная ситуация развивалась совсем по-другому. Мужчина пояснил, что он никого в соцсетях не оскорблял, а предполагаемое правоохранителями правонарушение произошло на народном сходе в селе Реши во время выборов главы поселения.

«Одному из представителей администрации при выступлении на народном сходе послышалось, что я назвал представителей администрации ГГО людьми с низкой социальной ответственностью. Александр Леонидович был введён в курс дела с некоторой интерпретацией слов и фактов, которые в дальнейшем, видимо, учёл суд», — рассказал АН «Между строк» Юрий Андреенок.

В конце октября 2022 года суд Пригородного района отчитался о прекращении судопроизводства в отношении Андреенка в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (распространение информации в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, а также выражающей неуважение к государству, его символам и органам). Примечательно, что основным аргументом в пользу прекращения судопроизводства было не отсутствие оскорбления как такового, а тот факт, что представители администрации ГГО являются муниципальными служащими, а не государственными, следовательно, привлечь гражданина к ответственности за оскорбление муниципального чиновника по инкриминируемой статье нельзя.

Напомним, что вскоре после оглашения постановления по делу, в ноябре 2022 года, первый замглавы ГГО Александр Гудач отправился на СВО, о чём сам рассказал АН «Между строк». Спустя пару дней после этого он был освобождён от занимаемой должности.