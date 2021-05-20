Последние звонки в школах Нижнего Тагила пройдут с 21 мая в офлайн-формате

Минобразования Свердловской области разрешило проводить последние звонки для старшеклассников в офлайн-формате. Школьные праздники в регионе и Нижнем Тагиле стартуют 21 мая.

Последние звонки для 11-классников пройдут с учётом действующих в регионе ограничений, связанных с коронавирусом, — на открытом воздухе на школьных территориях. Выпускникам 9-х классов Минобр рекомендует ограничиться торжественными классными часами.

Кроме того, если в школе один выпускной 11-й класс, то разрешается проведение торжественного мероприятия внутри школы. При этом формат праздника и число приглашённых гостей должны зависеть от условий и площади актового зала. Для приглашённых родителей обязательными будут масочный режим, термометрия, социальная дистанция. А до и после проведения праздника в помещении должна быть проведена санитарная уборка.

В Свердловской области в этом году около 20 тысяч школьников заканчивают 11-й класс, 44 тысячи — 9-й класс. 31 мая в школах стартует государственная итоговая аттестация, которая продлится до 25 июня.