После трагедии в Кемерове предприниматели Нижнего Тагила массово скупают огнетушители

После объявления о масштабных проверках пожарной безопасности в ТРЦ и других учреждениях с массовым пребыванием людей предприниматели и руководители торговых точек Нижнего Тагила в спешном порядке закупают противопожарное оборудование. Как рассказали АН «Между строк» в специализированных компаниях, в некоторых из них спрос на огнетушители за последние дни вырос в несколько десятков раз.

«Только за сегодня к нам поступило боле 20 заявок на огнетушители, хотя с начала года их было всего две», — рассказали журналисту АН «Между строк» в компании «Пожзащита-НТ».

В компании «Трейман» также отметили увеличение интереса к противопожарному оборудованию за последние три дня и предположили, что это может быть напрямую связано с анонсированной масштабной проверкой предприятий.

В отделе продаж компании «Антолл» только за последние два дня было продано около 160 огнетушителей самых ходовых марок ОП-4 и ОУ, что в четыре раза больше обычного.

«У нас обычно наблюдаются сезонные всплески, — говорят в отделе продаж. — Весной закупаются предприниматели, а ближе к осени — школы. За последние два дня также много купили пожарных щитов, рукавов, вёдер».

Напомним, ранее журналист АН «Между строк» проверил пожарную безопасность крупнейших торгово-развлекательных центров Нижнего Тагила. Оказалось, что не все ТРЦ готовы к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался пожар. Площадь возгорания составила более 1600 квадратных метров. С огнём боролись практически сутки. В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Сегодня по жертвам трагедии в России объявлен национальный траур.