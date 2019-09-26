После ремонта здания школы № 32 в нём смогут учиться только младшие классы

В ближайшем будущем в здании школы № 32 на Карла Маркса останутся учиться только младшеклассники, старшеклассников переведут в другое здание. Об этом 25 сентября членам политсовета «Единой России» рассказала замначальника управления образования администрации Татьяна Гура. Вопрос о судьбе школы № 32 был задан во время обсуждения подготовки учреждений к учебному году. Татьяна Гура отметила, что сейчас рассматривается возможность проведения реконструкции здания школы № 32, но уже в 2022 году. При этом после ремонта здание будет использоваться только для начальной школы.

«Для старшей школы будем искать помещения, другое здание. В этом здании даже после капремонта по СанПиНам учиться всем детям нельзя будет, исходя из норм на одного ребёнка. Будет готовиться проектно-сметная документация, получаться заключение госэкспертизы. Проект должен соответствовать всем требованиям действующего законодательства, всем нормам СанПиНа», — пояснила Татьяна Гура.

В мэрии рассматривают возможность переезда школы № 32 с углублённым изучением отдельных предметов на Гальянку. Учреждение переведут в школу на 1200 мест в микрорайоне Александровский-2, за Уральским клиническим центром Владислава Тетюхина. На территории образовательного учреждения должны появиться современное футбольное поле, спортивные площадки и хоккейный корт. Ранее замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщал, что уже подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы, но не решён вопрос финансирования. 878 млн рублей необходимо только на строительно-монтажные работы.

Напомним, в 2017 году школа № 32 отпраздновала 80-летний юбилей. Учебное учреждение считается в городе одним из элитных. Среди выпускников школы множество известных учёных, деятелей культуры, чиновников, бизнесменов. Последние 10 лет учебное заведение возглавляет Галина Масликова (с осени 2017 года является депутатом Нижнетагильской гордумы). При Масликовой ученики школы, помимо английского и немецкого, начали изучать ещё и французский язык.