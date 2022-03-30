После проверки полицейских из Нижнего Тагила депортируют пять гастарбайтеров

В Нижнем Тагиле полицейские проверили законность нахождения и осуществления трудовой деятельности мигрантов на территории России. Сотрудники правопорядка провели около 900 проверок, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По результатам рейда было выявлено 104 нарушения, в том числе девять фактов нарушения режима пребывания, пять случаев уклонения от выезда из России по истечении срока пребывания. В отношении четверых граждан составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ (предоставление жилого помещения незаконно находящимся иностранным гражданам), а также выявлены 30 фактов неисполнения обязанностей принимающей стороны при осуществлении миграционного учёта, за что тоже следует административное наказание.

В отделе по вопросам миграции рассказали, что из числа проверенных иностранных работников 10 осуществляли трудовую деятельность незаконно. На работодателей составлены 35 протоколов по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за неуведомление правоохранительных органов о привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности либо о расторжении трудовых отношений.

За время рейда полицейские наложили административных штрафов на сумму более 220 тысяч рублей, а взыскали свыше 150 тысяч рублей. На депортацию из страны направлены пять мигрантов.

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано около 4000 иностранных граждан, из которых более 1000 проживают по виду на жительство, 350 человек — по разрешению на временное проживание, более 2500 поставлены на миграционный учёт. Целью большинства мигрантов является работа. С начала 2022 года в Нижний Тагил на работу прибыло 1800 человек, 34 человека — для обучения, ещё 550 человек — в частном порядке.

По данным отдела по вопросам миграции, чаще всего иностранная рабочая сила применяется на строительных и торговых объектах, на предприятиях по обработке древесины, в сфере общественного питания, на транспорте. Мигранты должны осуществлять трудовую деятельность при наличии патента, разрешения на временное проживание либо вида на жительство. Определённые требования должны выполнять и руководители организаций, привлекающие на работу иностранных граждан. Работодатели обязаны заключить трудовой договор и в течение трёх рабочих дней уведомить отдел по вопросам миграции о приёме на работу иностранного гражданина.