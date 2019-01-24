После обысков в мэрии Нефтеюганска администрация перестала работать

Сегодня после проведения обысков работа администрации Нефтеюганска и Нефтеюгангской городской думы была парализована, пишет Znak.com. На входе в здание, где одновременно располагаются дума и мэрия, утром появилось объявление: «Внимание! 24.01.2019 учреждение закрыто в связи дератизационной обработкой».

Официальных комментариев от сотрудников мэрии и аппарата гордумы по поводу происходящего до сих пор нет. Неофициально чиновники говорят, что здание администрации было закрыто для свободного посещения в связи с обысками, которые проводят сотрудники ФСБ и СКР с самого утра. В частности, силовики изъяли документацию и оргтехнику в кабинете мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва, а также его заместителей. Сам Дегтярёв, по словам источников, подозревается в превышении должностных полномочий и ранее был задержан. По версии собеседника агентства, оперативные мероприятия могут быть связаны с проверкой сделок, совершённых в 2016 году между администрацией города и ООО «Технологии современного управления» по продаже двух земельных участков, которые находятся в микрорайоне № 9.

Компании «Технологии современного управления», которая, как считается, аффилирована с одним из депутатов думы ХМАО, земля досталась по символической цене — всего за 1,2 млн рублей при кадастровой стоимости 243 млн рублей. Накануне арбитражный суд ХМАО признал сделки недействительными.

Против задержанного сегодня силовиками главы Нефтеюганска Сергея Дегтярёва может быть возбуждено ещё одно уголовно дело, пишет Znak.com со ссылкой на телеграм-канал «ГБ Регионы». По неподтверждённой информации, после обысков, которые сотрудники СКР и ФСБ провели в администрации города, силовики направились по месту жительства градоначальника, где также провели обыски. По данным канала, в ходе оперативно-следственных мероприятий следователи обнаружили в квартире мэра крупные суммы наличных в рублях и валюте, а также незарегистрированное оружие. Авторы канала делают вывод о том, что, кроме статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), Дегтярёву могут предъявить обвинение по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).