Мэр Нефтеюганска задержан по подозрению в получении взятки

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв задержан по подозрению в превышении полномочий и получении взятки, со ссылкой на несколько источников пишет Ura.ru.

«Дегтярёв задержан. Основная версия — превышение полномочий и взятка. Работают следователи из главного управления СКР и сотрудники ФСБ», — добавил инсайдер.

В пресс-службах СУ СКР и РУ ФСБ по Тюменской области на звонки не ответили. Сам глава города Сергей Дегтярёв на звонки на сотовый и рабочий телефоны также не отвечает. В пресс-службе мэрии информацию о задержании опровергли, заявив, что глава города находится на рабочем месте.