После ночного ДТП на Вагонке полиция Нижнего Тагила возбудила два дела

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в ночь на 6 июля у дома № 56 по Ленинградскому проспекту. Как ранее сообщали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, сообщение о происшествии в дежурную часть поступило в 1:50. По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными Opel Astra и Renault Kaptur. Автомобили получили значительные механические повреждения. От удара в одном из автомобилей замкнула проводка и началось задымление, которое было потушено до приезда пожарных. К моменту прибытия инспекторов ДПС водитель-виновник с места происшествия скрылся. В ДТП никто не пострадал.

По информации ИА «Все новости», на следующее утро владелица Opel заявила в полицию, что её машину угнали неизвестные, после чего и было совершено ДТП. 7 июля полицейские нашли водителя, который устроил аварию. 20-летний мужчина до сих пор находился в нетрезвом состоянии и рассказал, как всё было на самом деле. Сотрудникам МВД молодой человек пояснил, что с хозяйкой Opel он состоит в романтических отношениях. В ту ночь он был навеселе и взял ключи от иномарки, чтобы покататься, но далеко не уехал. Девушка решила помочь возлюбленному избежать наказания и заявила об угоне авто.

В отношении 26-летней владелицы автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». С неё взята подписка о невыезде. Водителя за пьяную езду суд на год лишил водительских прав.