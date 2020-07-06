В Нижнем Тагиле виновник ДТП скрылся после аварии

В ночь на 6 июля на Вагонке у дома № 56 по Ленинградскому проспекту произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, сообщение о происшествии в дежурную часть поступило в 1:50. По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными Opel Astra и Renault Kaptur. Автомобили получили значительные механические повреждения. От удара в одном из автомобилей замкнула проводка и началось задымление, которое было потушено до приезда пожарных. О пострадавших не сообщается. К моменту прибытия инспекторов ДПС водитель-виновник с места происшествия скрылся. В настоящий момент его личность устанавливается.

«По моим понятиям, автомобиль на большой скорости мчался по Тимирязева, пересёк трамвайные пути и Ленинградский проспект и под прямым углом протаранил бордюры. Потом врезался в ещё один Opel, а тот в Renault. Прибежавшие на шум люди начали искать водителя, поскольку за рулём никого не было. Стекло лобовое целое, значит, он вылететь через него не мог. Значит, убежал», — рассказал АН «Между строк» один из очевидцев.