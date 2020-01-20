После гибели пяти человек в хостеле в Перми в ближайших зданиях отключили отопление и горячую воду. В городе введён режим ЧС

В Перми для устранения последствий аварии на сетях отопления, в результате которой в мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, введён режим чрезвычайной ситуации, пишет «Коммерсантъ».

Постановление об этом подписал глава города Дмитрий Самойлов. Как сообщили в мэрии, отопление и горячая вода отключены в 20 близлежащих жилых домах и социальных объектах, в том числе в детском саду и краевой клинической больнице. В доме, в котором располагался отель, отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Аварийные службы проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьёзно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 января: из-за прорыва трубы номера отеля были затоплены кипятком, погибли пять человек, ещё трое находятся в больнице с ожогами. СКР возбудил уголовное дело, переданное для расследования в центральный аппарат ведомства.