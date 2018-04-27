«Посидим скромненько». Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин отмечает юбилей в день российского парламентаризма

Депутат Госдумы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин сегодня, в День российского парламентаризма, отмечает своё сорокалетие. Пышных торжеств по поводу юбилея тагильчанина не планируется, он будет отмечать свой день рождения в кругу семьи.

«Такие даты не празднуют. Я редко отмечал день рождения уже в зрелом возрасте, а тут тем более такая дата. Буду сегодня отдыхать, к родителям съезжу, посидим скромненько, пообщаемся в узком семейном кругу. Сейчас я в Тагиле», — рассказал АН «Между строк» парламентарий.

Балыбердин стал победителем на выборах в Госдуму в Нижнетагильском округе, набрав 81,1 тысячи голосов. Представителя профсоюза «Уралвагонзавода» выдвинула «Единая Россия» после отмены результатов партийных праймериз, на которых Балыбердин занял четвёртое место. При поддержке мэра Нижнего Тагила Сергея Носова 18 сентября прошлого года Балыбердин одержал уверенную победу над более опытным соперником — лидером свердловского отделения «Справедливой России» Александром Бурковым. После избрания Алексей Балыбердин переехал жить в Москву. Он является членом комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В рамках этого комитета Балыбердин создал и возглавил экспертный совет по развитию моногородов.

«Один из самых знаковых законопроектов, которым сейчас занимаюсь… Мы подготовили поправки к законопроекту о маркировке товаров. Также отслеживаю в постоянном режиме движения заявки Нижнего Тагила на получение статуса ТОСЭР. И, конечно, держу на контроле все экологические ситуации, возникающие вокруг города. Очень много желающих заключить концессионное соглашение по модернизации системы водоснабжения и заработать на этом контракте деньги. Затягивается это всё, конечно», — отметил депутат Госдумы.

До своего избрания депутатом Госдумы Балыбердин был известен как один из участников встречи сотрудников УВЗ с Владимиром Путиным, которого уральские машиностроители поддержали во время президентской кампании 2013 года. После победы глава государства назначил начальника цеха УВЗ Игоря Холманских полпредом в УрФО. Холманских является председателем движения «В защиту человека труда!», Балыбердин — его заместитель. СМИ писали, что Холманских и Балыбердин являются родственниками, однако в ходе своей предвыборной кампании Алексей Балыбердин официально опроверг эту информацию.

Алексей Балыбердин родился и вырос в Нижнем Тагиле. Он учился сначала в тагильском машиностроительном техникуме по специализации «сварочное производство», позже — в УПИ. После этого устроился на «Уралвагонзавод», где прошёл путь от мастера производственного участка до его руководителя. В 2009 году Балыбердин окончил «Уральскую академию государственной службы». После этого в 2010 году профсоюзный комитет предприятия предложил ему возглавить комиссию по охране труда.

АН «Между строк» поздравляет Алексея Балыбердина с днём рождения и желает ему семейного благополучия, крепкого уральского здоровья, а также разработки полезных законотворческих проектов.