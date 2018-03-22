Депутату от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину не удалось добиться увеличения резидентов ТОСЭР в моногородах за счёт индивидуальных предпринимателей

Депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину не удалось добиться внесения поправок в ст. 34 ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ». Вместе с коллегой Дмитрием Исламовым, депутатом от Кемеровской области, он просил расширить круг резидентов ТОСЭР на территории моногородов за счёт индивидуальных предпринимателей. Федеральное правительство законопроект не одобрило. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Балыбердин — председатель экспертного совета по моногородам, который был создан в рамках комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Несмотря на предложения ряда региональных министерств, с которыми они выходили на наш экспертный совет по моногородам, несмотря на поддержку фондом развития моногородов нашего с Дмитрием Исламовым законопроекта, в правительстве считают включение индивидуальных предпринимателей в число резидентов ТОСЭР в границах моногородов нецелесообразным. Не беда, найдём другие способы поддержать развитие моногородов и создание ТОСЭР», — написал Балыбердин.

В заключении правительства РФ за подписью его зампреда Сергея Приходько говорится, что «указанные изменения могут привести к увеличению расходов федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов бюджетной системы РФ, а также бюджетов негосударственных внебюджетных фондов».

Напомним, в прошлом году Министерство инвестиционного развития Свердловской области распределило направления, по которым будут развиваться территории опережающего социально-экономического развития, создаваемые в пяти моногородах. Заявки на получение статуса готовили Нижний Тагил, Асбест, Качканар, Красноуральск и Серов. В Нижнем Тагиле было решено развивать лёгкую, пищевую промышленность и сельское хозяйство, а также сферы туризма. Замглавы города по финансово-экономической политике Евгения Черемных говорила, что ТОСЭР охватит всю площадь муниципалитета — 4105 кв. м, включая присоединённые сельские территории. В случае одобрения правительством Нижнему Тагилу статуса ТОСЭР, город получит ряд преференций, в числе которых федеральное финансирование приоритетных инвестиционных проектов и льготный налоговый режим.