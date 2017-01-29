Трёхкомнатная квартира с видом на «Москва-Сити», служебный Ford и перелёты «Победой». Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин рассказал о плюсах и минусах жизни в столице

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин полностью обустроился в Москве. Перед новогодними праздниками парламентарий получил долгожданную квартиру – до этого он в числе других депутатов-новичков был вынужден дожидаться, пока служебное жильё освободят лишившиеся мандатов коллеги.

«Квартиру на Улофа Пальме, 1 я получил ещё до Нового года, но успел переночевать до праздников только один раз, после чего улетел в Тагил. Семейным депутатам с двумя детьми полагается трёхкомнатная квартира. Служебное жильё – оно и есть служебное жильё. Есть косметический ремонт, мебелью обеспечены, даже посудой. Переделывать ничего не планирую. Хотя ощущение общаги, о чём говорил Сергей Чепиков, присутствует», – рассказал АН «Между строк» депутат.

Кто жил в этой квартире до Балыбердина, он не знает, как и не знает своих соседей, с которыми ещё «не встречался».

«Зато вид хороший! Квартира на 20-м этаже, с окнами на [деловой центр] “Москва-Сити”. Прибрался, конечно, домохозяйки нет. Я торопился с переездом из отеля, чтобы сэкономить бюджетные деньги», – замечает Алексей Балыбердин.

Жену и двоих детей – 12-летнюю Елизавету и 5-летнего Мирона – депутат Госдумы в Москву перевозить пока не планирует. Дочь уже ходит в школу, и резко вырывать её из привычного окружения Балыбердин не хочет. Возможно, семья задумается о переезде, когда в школу надо будет отдавать младшего сына, но таких далёких планов они пока не строят.

Без семьи, по словам Балыбердина, он вынужден «вспоминать навыки» готовки, «нормальный мужской завтрак» в виде яичницы депутат приготовить умеет. Многочисленные рестораны, которые находятся в шаговой доступности от дома, тагильчанин посещает не охотно, хотя и вынужден из-за отсутствия времени. Депутат, позиционирующий себя как выходца из рабочей среды, уверен, что работа в федеральном парламенте не изменит его бытовых привычек.

«Я хоть и молодой депутат, привычки, которые на протяжении жизни сформировал, уже не поменяю, наверное. Если я с детства не привык ходить по ресторанам, то всегда буду считать, что самая вкусная и полезная еда – домашняя. Что может быть лучше домашнего борща?» – делится парламентарий.

Машину в Москве депутат не водит и не планирует, но и личного служебного автомобиля рядовому депутату не полагается.

«Есть думские машины. Я звоню диспетчеру, говорю, куда мне надо. По сути, это такой же транспорт, как обычное такси», – говорит парламентарий.

Возят депутатов Госдумы, вопреки расхожим представлениям, на бюджетных Ford Mondeo без мигалок. Как говорит Балыбердин, в пробках по пути домой он проводит каждый день по 40-60 минут.

«Очень напрягает стояние в пробках, хотя многие коллеги говорят, что привыкли. Я привык в Нижнем Тагиле ехать, а не стоять», – говорит народный избранник.

Во время визитов в Свердловскую область – каждый месяц депутат прилетает на региональную неделю – Алексея Балыбердина также встречает в аэропорту машина с водителем от транспортной компании, с которой у Госдумы заключён договор. Сколько бюджетных средств тратится на его передвижения, он не знает. В том числе из-за этого Балыбердин пока не знает, будет ли удобна новая схема обеспечения депутатов транспортом, предусматривающая выделение депутатам на передвижение по округам до 700 тысяч рублей.

«Не знаю, пока это на уровне предложений», – говорит тагильчанин.

В Екатеринбург Алексей Балыбердин летает минимум один раз в месяц (во время региональной недели), но иногда выбирается, чтобы повидаться с семьёй. При выборе самолёта депутат также непривередлив и руководствуется чаще не уровнем комфорта, а наличием свободных мест в удобное время.

«Когда как летаю. Вот все думают, что раз депутат, то обязательно бизнес-классом. Да, я летал бизнес-классом “Аэрофлота”, но и “Уральскими авиалиниями”, и “Победой”. Главное – рейс подгадать, чтобы везде вовремя успеть», – рассказал АН «Между строк» Балыбердин.

В отличие от коллеги Натальи Поклонской, раскритиковавшей «Победу» в своём Twitter, депутат Балыбердин к лоукостеру нареканий не имеет.

«Не знаю, на чём Наталья Владимировна привыкла летать… Нормальная авиакомпания. Да, не кормят, но напитки дадут. Зато билеты в два раза дешевле. До Москвы лететь всего два часа, не страшно», – считает тагильчанин.

Алексей Балыбердин не считает, что жизнь федерального депутата шикарна.

«Для многих стать депутатом Государственной Думы – манна небесная, это значит, что жизнь наладилась. Для меня это просто работа. Есть свои плюсы, но есть и минусы. Москва, аэропорт, самолёт… И так по кругу. Прибавить к этому разлуку с семьёй, детьми».

В парламенте Балыбердин пока пытается исполнить свои предвыборные обещания, но отмечает, что не всё даётся легко. В рамках созданного им экспертного совета по развитию моногородов тагильчанин при участии других коллег занимается вопросами поддержки малых и средних населённых пунктов, в первую очередь с монопрофильной экономикой. Главная задача для него как одномандатника – получение Нижним Тагилом статуса территории опережающего развития, что позволит снизить в городе налоги, а следовательно, привлечь потенциальных инвесторов.

Меньше подвижек, по словам депутата, в решении проблем водоснабжения Нижнего Тагила. Действующие федеральные программы городу не подходят, кроме того, в 2017 году Свердловская область уже не сможет поучаствовать в выделении федеральных денег. По-прежнему не удаётся помочь с выделением квот госпиталю Владислава Тетюхина, говорит Балыбердин, хотя он уже встречался с министром здравоохранения Скворцовой.

Помимо предвыборных обещаний, Алексей Балыбердин собирается заниматься законотворческой деятельностью. По его словам, он уже участвует в разработке законодательных инициатив, но говорить, о чём они, раньше времени не хочет.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Facebook, Ura.ru, «Известия», «РР»